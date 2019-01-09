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Шоу-бизнес

Избранник беременной Лопыревой взбудоражил народ

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Последние несколько месяцев имя Виктории Лопыревой не сходит со страниц прессы. Заинтересованная общественность гадает, кто отец ребенка теледивы.
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 35-летняя Лопырева официально замужем не была. До 2015 года она состояла в незарегистрированных отношениях с российским футболистом Федором Смоловым. В 2017 году сообщалось, что Виктория станет женой певца Николая Баскова, однако позже вокалист фактически признал, что его отношения с телеведущей были пиар-ходом. К слову, тогда же стало известно, что Виктория находится на пятом месяце беременности.

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Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Примечательно, что Лопырева тщательно скрывает отца своего ребенка. Несвойственная популярным персонам таинственность будоражит умы обывателей, многих интересует, кто именно осчастливил телеведущую первенцем. 

Любопытные поклонники с особой тщательностью изучают Instagram звезды, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Сама Виктория упомянула, что ее избранник непубличный, "сильный духом, умный и великодушный мужчина", далекий от шоу-бизнеса. Фанаты теледивы тут же вычеркнули из списка претендентов Николая Баскова. Гаданием на фотографиях в потенциальные отцы народная молва записала президента FIFA Джанни Инфантино.

Первое лицо мирового футбола и российскую телеведущую связывает давняя дружба: они познакомились в 2016 году. Судя по снимках в соцсетях, Виктория и Джанни вместе проводят время в неформальной обстановке. Отметим, что приятель знаменитости давно и счастливо женат и воспитывает четверых отпрысков. К слову, наличие семьи в современном мире не считается преградой для настоящей любви.

Также Лопырева частенько появляется в личном микроблоге в компании известных футболистов. "Горячий, аж дымится", – написала как-то Лопырева про Дидье Дрогба из Кот-д’Ивуара. Отметим, что знаменитый игрок английской премьер-лиги тоже явно симпатизирует Лопыревой, спортсмена и телеведущую частенько видели непринужденно беседующими.

Просматривая соцсети знаменитости фанаты также пришли к выводу, что Виктория не обделена вниманием китайского миллиардера Стивена Хуна. Бизнесмен тоже женат. Но это не мешает ему фотографироваться и с супругой, и с Лопыревой, обнимая обеих. Многие полагают, что любвеобильный предприниматель гипотетические может является биологическим отцом будущего отпрыска Лопыревой. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Автор: Руслана Алексеева9 января 2019, 16:22
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