Избранник беременной Лопыревой взбудоражил народ

Последние несколько месяцев имя Виктории Лопыревой не сходит со страниц прессы. Заинтересованная общественность гадает, кто отец ребенка теледивы.

35-летняя Лопырева официально замужем не была. До 2015 года она состояла в незарегистрированных отношениях с российским футболистом Федором Смоловым. В 2017 году сообщалось, что Виктория станет женой певца Николая Баскова, однако позже вокалист фактически признал, что его отношения с телеведущей были пиар-ходом. К слову, тогда же стало известно, что Виктория находится на пятом месяце беременности.

Примечательно, что Лопырева тщательно скрывает отца своего ребенка. Несвойственная популярным персонам таинственность будоражит умы обывателей, многих интересует, кто именно осчастливил телеведущую первенцем.

Любопытные поклонники с особой тщательностью изучают Instagram звезды, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Сама Виктория упомянула, что ее избранник непубличный, "сильный духом, умный и великодушный мужчина", далекий от шоу-бизнеса. Фанаты теледивы тут же вычеркнули из списка претендентов Николая Баскова. Гаданием на фотографиях в потенциальные отцы народная молва записала президента FIFA Джанни Инфантино.

Первое лицо мирового футбола и российскую телеведущую связывает давняя дружба: они познакомились в 2016 году. Судя по снимках в соцсетях, Виктория и Джанни вместе проводят время в неформальной обстановке. Отметим, что приятель знаменитости давно и счастливо женат и воспитывает четверых отпрысков. К слову, наличие семьи в современном мире не считается преградой для настоящей любви.

Также Лопырева частенько появляется в личном микроблоге в компании известных футболистов. "Горячий, аж дымится", – написала как-то Лопырева про Дидье Дрогба из Кот-д’Ивуара. Отметим, что знаменитый игрок английской премьер-лиги тоже явно симпатизирует Лопыревой, спортсмена и телеведущую частенько видели непринужденно беседующими.

Просматривая соцсети знаменитости фанаты также пришли к выводу, что Виктория не обделена вниманием китайского миллиардера Стивена Хуна. Бизнесмен тоже женат. Но это не мешает ему фотографироваться и с супругой, и с Лопыревой, обнимая обеих. Многие полагают, что любвеобильный предприниматель гипотетические может является биологическим отцом будущего отпрыска Лопыревой. Об этом сообщает Sobesednik.ru.