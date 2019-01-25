"Безнадежен": Ярмольник экстренно приехал к умирающему в реанимации Адабашьяну

На съемках программы "Кто хочет стать миллионером?" участники иногда бывают очень откровенны. Так случилось с Александром Адабашьяном, который в паре с Леонидом Ярмольником появился в кресле игрока. Покажут передачу 26 января.



На съемках Александр Адабашьян ("Мастер и Маргарита", "12", "Солнечный удар", "Утомленные солнцем – 2: Предстояние") откровенно рассказал зрителям, как девять лет назад Леонид Ярмольник буквально спас ему жизнь. "Врачи скорой помощи сказали моей жене, что везти меня уже никуда не надо – мол, безнадежен. Я попал в реанимацию. Разрыв аорты, сделать ничего нельзя", – вспоминает о пережитом ужасе Александр Артемович.

"Жена в отчаянии позвонила Ярмольнику, и Леня среди ночи не только разыскал гениального доктора Юрия Владимировича Белова (кардиохирург, профессор, академик, провел несколько тысяч операций на сердце с искусственным кровообращением, аорте и ее ветвях, сосудах нижних конечностей. – Прим. ред.), но и уговорил его вместе с командой приехать в операционную. С часа ночи до пяти утра шла операция…" – продолжает Адабашьян.

Слава богу, актера удалось спасти, но ужас охватывает его всякий раз, когда вспоминает ту драматичную ночь.

Ярмольник, правда, пытался отшутиться, что на его месте так поступил бы каждый. Но впечатленные таким эмоциональным рассказом зрители не желали слышать никаких оправданий Ярмольника и заглушали его слова бурными аплодисментами. Кстати, в паре с Адабашьяном он показал неплохой результат в игре и поразил эрудицией.

