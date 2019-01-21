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Шоу-бизнес

"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы

Леонид Ярмольник. Фото: www.globallookpress.com
Российский актер объяснил, почему не хочет больше сниматься в телепередачах. По мнению Леонида Ярмольника, российское телевидение стало негативно влиять на зрителей. 
прочитано 3216 раз

Во вторник, 22 января, артисту исполнится 65 лет. В честь юбилея он решил дать большое интервью журналистам, во время которого рассказал о своем новом фильме, отношении к социальным сетям и политическом пути. Не обошлось и без темы российского телевидения. Леонид Ярмольник признался, что часто получает приглашения от различных телеканалов стать ведущим какого-либо шоу. Однако всегда отвечает отказом, потому что, по его мнению, все современные проекты очень похожи.

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"Предложений таких много. Приблизительно раз в три-четыре месяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потому что в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка, непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной. Предлагают перепевы того, что уже есть", – пояснил артист.

Ярмольник считает, что телевидение "стало бесстыжим". На телеканалах, в том числе федеральных, показывают огромное количество программ, где участники обсуждают личную жизнь звезд. Актер не может смотреть эти шоу, потому что ему стыдно и неинтересно наблюдать за скандалами.

По мнению артиста, такие передачи отрицательно влияют на зрителей. "Телевидение ведет себя преступно, оно портит вкус зрителей, уничтожает чувство собственного достоинства. Есть вещи, которые должны обсуждаться только в семье. Иначе это отвратительно и безнравственно", – заключил Леонид Ярмольник.

Автор: Полина Крылова21 января 2019, 14:33
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