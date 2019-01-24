Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило. В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами", "Шедеврально!", "Ну и наркомания", "Все, расходимся, победитель найден", - отреагировали пользователи.
Надо отметить, что у Белоруссии есть и другие кандидаты на участие в конкурсе. В национальном отборе участвуют, в частности, 16-летняя Зена (Зине Куприянович) и солистка группы Aura Юлия Быкова.
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