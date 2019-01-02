"Свинья": На красавицу Боярскую напали после вторых родов

Елизавета Боярская, котора во второй раз стала матерью в конце 2018 года, поделилась на своей странице в Instagram семейным фото с празднования Нового года. Поклонники пришли в восторг от фигуры актрисы, которая смогла восстановиться в кратчайшие сроки. Впрочем, нашлось место и едким критикам.

Новогоднюю ночь Елизавета Боярская провела в окружении близких людей, о чем красноречивее любых слов свидетельствует фотография, которую она опубликовала в Instagram. Пользователи Сети пришли в восторг и от картины семейной идиллии, и от фигуры актрисы.

Они вспомнили, что Боярская родила совсем недавно, однако уже успела восстановить свою форму. Однако скандально известный блогер Лена Миро нашла к чему придраться. Она обратила внимание на складки рубашки актрисы и завила, что у красавицы-актрисы после родов обвисла грудь. "Любящая дочь Лиза Боярская с одной обвисшей грудью выложила у себя милое семейное фото", – написала Лена Миро на своей странице в telegram.

"Мама, папа, брат-депутат, муж и какая-то тетка -– особенно удался папа. Кто, если не дочь, покажет родного отца во всей красе и без шляпы? Свинья, конечно. Нельзя же так с нами", – заключила блогер.

Отметим, платформа telegram не предполагает комментариев читателей, поэтому узнать мнение подписчиков на столь дерзкую атаку на Елизавету Боярскую нельзя. Впрочем, пользователи Сети явно симпатизируют красавице-актрисе, которая находит время не только на работу, но и на семью.