Гагарина в синем ультрамини сразила наповал

Певица Полина Гагарина блеснула на светском мероприятии. Артистка и ее муж посетили модную вечеринку журнала Vogue.

Гагарина и ее супруг фотограф Дмитрий Исхаков были неотразимы. Артистка выбрала для выхода в свет синее ультракороткое платье из шелка. Глубокое декольте и крой наряда подчеркивали шикарную фигуру знаменитости: длинные стройные ноги и женственные изгибы. Дмитрий облачился в темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы.

Присутствующие отметили, что певица и фотограф весь вечер пребывали в отличном расположении духа. Дмитрий одаривал возлюбленную комплиментами, а после официальной части вечера пара весело танцевала под ритмичную музыку.

Как водится, после выхода в свет Полина отчиталась перед поклонниками в Instagram. Она опубликовала фотографии с мероприятия. Подписчики пришли в восторг от образа певицы.

"Фигура, поступь, омут глаз... Я очарован, высший класс!👍😙⚘ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полина, платье очень идет)) супер!💋", "Красивы оба - невероятно))) любви на долгие лета и огромного счастья💙", "Классные!!! Полина, вам очень синий цвет идет🙌🌹💐", "Полина, Вам так идет этот цвет в одежде. Просто Вау👍", "Шикарный образ ! Короткое платье👍👍👍🤘и цвет ! Просто офигенная !!!" – хвалили звезду поклонники.

Отметим, что Гагарина много трудится, чтобы сохранить стройную фигуру. Даже на отдыхе не забывает о тренировках и посещает спортзал.

Добавим, что Полина и Дмитрий поженились в сентябре 2014 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие. В интервью Полина признавалась, что Исхаков покорил ее вниманием и заботой. Муж балует артистку завтраками в постель, подарками и цветами. Почти сразу после бракосочетания они приобрели просторную квартиру в центре Москвы. А в апреле 2017 года звезда подарила супругу дочь Мию.