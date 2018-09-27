Бывший любовник обвинил звезду "Дома-2" в краже его драгоценностей

Александра Гозиас, расставшаяся с Константином Ивановым несколько месяцев назад, так и не вернула ему ключи от квартиры в столице, где они проживали вместе. По словам экс-участника телестройки, оттуда стали пропадать вещи.



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