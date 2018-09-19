14-летнему сыну Штурм стало плохо после допроса

Наталья Штурм судится с бывшим мужем, который претендует на полную опеку над их сыном и на внушительные алименты. Мальчику пришлось выступить на заседании, что крайне негативно отразилось на его самочувствии и даже учебе.

После развода Наталья Штурм и Игорь Павлов договорились о том, чтобы их сын Арсений во время учебного года жил в Москве, регулярно общался с матерью, а на летние каникулы отправлялся в Смоленскую область и проводил время с отцом. Однако недавно Павлов подал на Штурм в суд, потребовав переопределить место жительства сына и алименты в размере 107 тысяч рублей.

18 сентября прошло первое судебное заседание, причем до него Арсению пришлось пообщаться с представителями органов опеки. "В опеке сына допрашивали в духе НКВД. Три женщины стояли над 14-летним парнем и под диктовку давали ему то, что нужно писать в заявлении. Ребенок у меня был напуган, присутствовать на суде он не хотел, а пришлось. В итоге у него начались боли в животе, он весь побледнел", – цитирует Наталью Штурм StarHit.

Певица в шоке от требований бывшего мужа. "Перевозить ребенка в другую область, лишать его школы, возможности видеться с матерью, еще и требовать с меня алименты в размере 107 тысяч рублей – это просто неслыханно!" – высказалась артистка.

Адвокат певицы Тамара Пухова отметила, что на суде с Арсением обращались хорошо. Он заявил, что любит обоих родителей. Однако 14-летний наследник артистки сильно нервничает и желает покоя. "Арсений стал хуже учиться, и это наводит на определенные мысли по поводу того, как вся эта ситуация влияет на мальчика", – заявила адвокат Штурм.

Несмотря на напряженность ситуации, судебное заседание прошло плодотворно. По словам Пуховой, сторона Павлова предложила мировое соглашение. "Мы готовы его рассмотреть. Будем изучать все детали, чтобы итоги разбирательств были в интересах ребенка", – заключила представительница певицы.

