Прикрывающая голую грудь Наталья Штурм прокомментировала скандал с экс-мужем

Звезда просит экс-супруга Игоря Павлова решить проблемы мирным путем. Также Наталья Штурм заявила, что журналисты поняли ее неправильно и все переврали.

Звезда записала видеообращение, которое адресовала бывшему мужу и представителям прессы. Ролик Наталья Штурм опубликовала в личном аккаунте Instagram.

"Игорь Викторович, я обращаюсь к тебе, у нас все-таки было и хорошее в жизни тоже. Ты собери весь мозг и подумай: что ты сейчас делаешь и зачем тебе это надо. Стоит ли это того? Нервы ребенка, грязь, которая сейчас польется с прессы, и так далее", – обратилась Наталья к Павлову.

Звезда сообщила, что ее телефон разрывается – со всей страны звонят репортеры и просят прокомментировать скандал. Штурм отметила, что шумиха, которая поднялась в СМИ, яйца выеденного не стоит, так как ее сын ни от нее, ни от отца не отказывался. Знаменитость готова пойти на мировую, а суд по делу об опеке перенесли на 3 октября.

Примечательно, что певица выбрала для записи видео несколько странный антураж. Похоже, что Наталья говорит на камеру лежа в кровати, причем знаменитость, как показалось, прикрывает обнаженную грудь одеялом.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Павлов пытается отобрать ребенка у Штурм – он хочет получить полную опеку над 14-летним Арсением и взыскать алименты с артистки. Сегодня, 17 сентября, должно было состояться заседание, на котором судья должен был выслушать мнение мальчика по поводу сложившейся ситуации. В прессе отмечалось, мол, звезда переживает, что бывший муж мог настроить мальчика против нее.

Добавим, ранее Наталья Штурм рассказала, что супруг часто поднимал на нее руку и оказывал психологическое давление. В итоге их брак распался. Певица уверена, что правда на ее стороне.