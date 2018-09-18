Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм

Наталья Штурм пришла на судебное слушание по делу о родительских правах на 14-летнего сына Арсения. Бывший муж Игорь Павлов пытается отобрать ребенка у певицы.

По словам Натальи Штурм, бывший муж Игорь Павлов давно живет отдельно от сына, а когда дошло до суда, он увез Арсения на все лето из Москвы – певица никогда не препятствовала их встречам. Лишь в начале осени Наталья смогла увидеть наследника. Она даже отвела его на школьную линейку.

Игорь хочет получить полную опеку над Арсением и взыскать алименты с Натальи. Сегодня, 18 сентября. прошло очередное слушание по делу. Примечательно, что на заседании появился и 14-летний отпрыск пары. Штурм высказала предположение, что присутствие подростка сможет повлиять на ход дела, однако призналась, что боится влияния на него бывшего мужа – дескать, он мог настроить мальчика против нее, сообщает "360".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Штурм опубликовала видео из коридора суда. На записи она запечатлела себя с Арсением. "Мы сейчас в суде с Арсением, хотя он не должен был приехать. В десять часов будет слушаться наше дело. Я люблю тебя, сыночек, поцелуй меня..." – обратилась Штурм к наследнику, стоящему рядом.

Однако сын отказался от публичных нежностей. "Мам, нет. Я не буду, извини. Я не хочу", – ответил Арсений, отворачиваясь от матери и выходя из кадра. "Боишься его, да?" – спросила с серьезным видом Штурм. "Я не боюсь", – коротко ответил Арсений, находясь за кадром. "Ну тогда поцелуй меня", – нажала на сына Наталья. Тот не сдался. "Нет, мам, я не могу. Я не хочу этого всего. Все, хватит", – поставил точку Арсений. Певица отреагировала: "Я понимаю, что ты суда не хочешь, но что делать, если тебя заставляют".

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, суд обязан учитывать мнение детей, достигших десятилетнего возраста. Опрос сына Натальи Штурм на заседании проходит в присутствии педагога.

Ранее певица рассказала, что муж часто поднимал на нее руку и оказывал психологическое давление. В итоге их брак распался. Артистка намерена до победного конца бороться за сына и добиваться справедливости.

