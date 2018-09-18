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Жир с живота на попу: изуродованная операциями звезда "Дома-2" решилась на признание

Александра Шева. Фото: instagram.com/aleksandra_sheva
Экс-участница "Дома-2" Александра Шева, которая только отошла от увеличения груди, готова сделать новую пластическую операцию. Девушке некомфортно в собственном теле.
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Саша призналась, что, находясь в филиале телестройки на Сейшелах, много ела и мало двигалась. Естественно, такой расслабленный образ жизни добавил девушке лишних килограммов.

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На животе Шевы образовался жирок, который бесит ее. В ближайшее время девушка намерена избавится от набранного лишка. Но не с помощью работы в спортзале, как многие могли бы подумать. Звезда решила вновь доверить себя хирургам от красоты.

"Я не могу сказать, что у меня прям висящее брюхо. Нет, просто мне некомфортно. Хочется сделать липофилинг. Я прекрасно понимаю, что это за операция и как она проходит. Благодаря этому я смогу не только сделать себе плоский живот, но и округлить попу", – призналась звезда @dom2magazine. То есть врачи трансплантируют жир с живота девушки в ее же ягодицы.

Большинство поклонников телепроекта негативно отреагировали на заявление Шевы. Многие отметили, что звезда "Дома-2" уже достаточно себя изуродовала пластикой. Они предложили ей пойти другим путем: избавится от излишков с помощью физических упражнений.

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Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)

"Капец!Сначала отрастить живот,чтоб закачать потом в задницу!А есть место,где можно мозги отрастить,а потом их в черепок вставить?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие же вы ленивые,ужас. Иди блин в зал", "В спортзал бы лучше шла", "А когда будет операция по пересадке мозга?", "*** жрать перемтань и жопу отрви позанимайся физкультурой!!!!и так как обезьяна уже!!!!", "Иди в спортзал-и попу накачаешь и живот уберешь😂мерзко смотреть нечего естественного нету.🙈", – писали интернет-обыватели.

Напомним, что в конце августа Саше увеличили грудь до четвертого размера и это не первая ее модификация. Ранее Шева прибегла к череде косметологических процедур: уменьшила подбородок, щеки, увеличила губы, выделила скулы.

Автор: Руслана Алексеева18 сентября 2018, 21:43
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