Развратная звезда "Дома-2" отказалась удалять "попу макаки" с лица

Саша Шева обратилась к своим поклонникам и критикам. Девушка заявила, что ей плевать на осуждение публики.

Участница реалити-шоу, известная своими свободными нравами, не смогла расстаться с "идеальными", на ее взгляд, губами. Всего несколько дней назад звезда телестройки решилась на удаление филлеров, но передумала.

Девушка отметила, что менять свой внешний облик не собирается, поскольку ей он нравится. Ранее Шева прибегла к череде косметологических процедур: уменьшила подбородок и увеличила губы.

Однако многие поклонники "Дома-2" посчитали, что теперь они непропорционально большие в сравнении с новыми точеными скулами.

Оказывается, девушка передумала удалять филлеры из губ, потому что ей комфортно лишь с большим ртом. "Я не решилась и сказала, что Шева без губ – это не Шева. Поэтому мне плевать на все ваши осуждения, я оставила все, как есть", – сказала Саша. Видео она сопроводила хештегом "Попа макаки на месте".

Напомним, когда в августе 2017 года Саша Шева пришла на телестройку, сразу произвела своим развратным поведением настоящий фурор. В первый же день пребывания на проекте она переспала с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц успела соблазнить Сергея Захарьяша и Дениса Ковалева. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.