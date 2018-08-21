Звезде "Дома-2" разрезали грудь в прямом эфире

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Шева сделала очередную пластику. Все хирургические манипуляции проходили под пристальным вниманием поклонников звезды.

На этот раз Саша решила увеличить грудь до четвертого размера. За трансляцией операции в Instagram следили десятки тысяч человек. Фолловеры были шокированы увиденным. Многие признались в комментариях, что не смогли бы решиться на это ни за какие деньги. Другие же отметили, что Саша подвигла их тоже что-нибудь в себе изменить.

"Увеличить грудь – это была моя мечта с самого детства. Но после родов, когда я кормила грудью, мне хочется более подтянутую грудь. У меня не было барьера перед мужчинами, когда я раздевалась, но все-таки", – цитирует звезду реалити-шоу Dom2Life.ru.

Позже Шева сообщила поклонникам, что процедура прошла успешно. Она очень довольна результатами и готова терпеть некоторые неудобства, связанные с постоперационным заживлением.

Добавим, что ранее Шева прибегла к череде косметологических процедур: уменьшила подбородок, щеки, увеличила губы, выделила скулы. Несмотря на многие комментарии хейтеров о том, что бывшая жительница телестройки "уже всю себя перекроила", она сама так не считает. "Друзья, ну такое ощущение, что я уже все-все себе сделала: и нос, и липосакцию, а сейчас у меня очередная операция. Нет! Я всего лишь удалила комки Биша", – говорит Шева.

Напомним, когда в августе 2017 года Саша Шева пришла на телестройку, произвела фурор своим развратным поведением. В первый же день пребывания на проекте она переспала с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц успела соблазнить Сергея Захарьяша и Дениса Ковалева. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.