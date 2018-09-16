Любовницу Серова из "Дома-2" осудили за молитвы на камеру

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Дрзьяк опубликовала фотографии из больничной палаты, где ее навестил священник. Ее поведение посчитали аморальным. Однако сама Дарья Друзьяк намерена и дальше искать защиты у Бога.



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