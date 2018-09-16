Любовницу Серова из "Дома-2" осудили за молитвы на камеру
Несмотря ни на что, Друзьяк намерена и дальше искать защиты у Бога. Судя по всему, бывшая участница телестройки нашла для себя единственный выход.
В больничной палате девушку навестил священник. Это заставило Дарью по-иному взглянуть на ситуацию.
"Я буду причащаться первый раз за всю свою жизнь, поэтому очень волнуюсь. Да, я знаю, что за мои 29 лет накопилось много грехов. Но я готова их признать и покаяться: пресыщение чрева, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость", – написала знаменитость. После этого она опубликовала фотографии, на которых молится в церкви и стоит рядом с батюшкой.
Заявление Дарьи вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Кто-то дал молодой девушке напутствие: "Причаститесь и вы непременно увидите как ваше чрево преобразиться и ваши недуги отступят".
Нашлись и те, кто был оскорблен публикацией Друзьяк. Недовольные сообщили, что молитва – дело очень личное. Не стоит выставлять подобное на всеобщее обозрение, считают многие пользователи.
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