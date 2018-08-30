КВН скорбит: умер автор передачи "Городок"

Скончался один из авторов юмористической программы "Городок", сатирик Александр Завелион. У него остались маленькие сын и дочь.

Причина смерти сатирика не указана. На сайте Всемирного общества одесситов сообщается, что прощание с ним пройдет 31 августа в 11:00 на Таировском кладбище.

"От всех нас, от всей Одессы выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям Саши..." – приводит сообщение сайта одесситов RT.

Александр Завелион был одним из сценаристов юмористической передачи "Городок", которая впервые вышла в эфир 17 апреля 1993 года. Программа представляла из себя скетчи, объединенные одной темой. Героями и авторами "Городка" были также Илья Олейников и его постоянный партнер Юрий Стоянов. Всего в эфир вышло 280 выпусков. Проект многократно награждался телевизионной премией ТЭФИ.

Кроме того, сатирик работал как автор команды КВН "Джентльмены ОГУ". Завелион создал путеводитель "Юмористическая карта Одессы". Его выпустили к 45-летию одесской "Юморины". Первая сторона карты представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города. А вторая – 20 фрагментов, каждый из которых посвящен истории, философии, культуре, традициям и "изюминкам" города.