Семья в ужасе сбежала от звезды "Интернов"

Пропавшая жена актера Дмитрия Файнштейна нашлась в Латвии. Погранслужба зафиксировала выезд женщины с ребенком за границу. Однако ни Виктория, ни ее родители на звонки не отвечают.

Как 29-летней Виктории с полуторамесячным ребенком на руках удалось пересечь границу, звезда "Интернов" не понимает. Документы новорожденного сына остались дома. Теперь у Файнштейна серьезные вопросы к сотрудникам пограничных служб, с которыми он намерен связаться в ближайшее время.

В Латвии проживают родственники молодой женщины. Сама Виктория сейчас не совсем адекватно воспринимает реальность – у нее развилась послеродовая депрессия.

"У нее началась мания преследования на фоне послеродовой депрессии. Она считала, что я могу убить ее и ребенка. Я не знаю, что делать, так как тревожить ее сейчас ни в коем случае нельзя, – надо, чтобы она чувствовала себя в безопасности", – рассказал Файнштейн. В то же время актер заявляет, что не может оставить ребенка на попечение неизвестным людям. Ни мать супруги, ни ее брат не походят к телефону – и после этого Дмитрий не может им доверять.

Рассказал актер и о том, откуда у жены взялись подобные мысли в отношении него. По словам актера, Виктория начала видеть в нем опасность после того, как в родильном доме соседки по палате напугали ее историями об агрессии отцов по отношению к детям.

Публикация от Дмитрий Файнштейн (@actordima) 6 Сен 2016 в 9:11 PDT

Дмитрий Файнштейн разыскивает супругу уже неделю. Виктория после семейной ссоры ушла из дома с полуторамесячным ребенком на руках. Актер заявил о пропаже родных в полицию. Только 28 августа на связь с Дмитрием вышел оперативник. Он сообщил, что 21 августа его жена с ребенком пересекли российскую границу и направились в Латвию, пишет StarHit.