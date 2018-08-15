Завернутая в рыболовную сеть Глюк’oZа возбудила народ

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и естественной красотой. Звезда примерила новый необычный образ.

В своем Instagram Наталья опубликовала снимок с пляжа. Звезда позирует сидя на песке. Она облачена в серебристый купальник и накидку, напоминающую рыболовную сеть. "Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину – она смертельна", – написала исполнительница под фото.

Поклонники пришли в восторг от публикации: всего за пару часов набралось около 24 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Многим интернет-обывателям показалось, что певица напоминает героиню известной итальянской сказки "Находчивая девушка". По сюжету дочь рыболова выполняет оригинальное указание короля: прийти во дворец "ни одетой, ни раздетой". Изобретательная девица приезжает к монарху, обернувшись в рыбачью сеть.

Также фолловеры сравнивали Ионову с русалочкой и наперебой восхищались ее сексуальностью и шармом, мужчины отмечали, что такой образ звезды их возбуждает. "Русалочка классная такая!", "Русалочка", "Зачем сетку у рыбаков отняла ?", "И закинул старик невод, и вытащил старик Ионову, и ударил старику бес в ребро 😁😁😁", "Русалка в сетях", "Роскошна, идеальна и вселенски красива!!!🔥🔥🔥", "Авоська опять в моде", "Просто богиня", "Костюмчик что надо", "Русалочка! Как в сказке!", "Обворожительная 🌹🔥❤️", "Красивая, но и еще все образы такие стильные!" – писали поклонники в комментариях.

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.

Напомним, артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру – появилась на свет 8 сентября 2011-го.