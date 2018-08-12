Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой

Актриса Александра Яковлева приняла участие в съемках программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Зрители обратили внимание, что 60-летняя звезда советских экранов словно перестала за собой следить.

Александра Яковлева прославилась на весь СССР в возрасте 20 лет, когда сыграла в фильме "Чародеи". До этого на нее обратили внимание благодаря фильму "Экипаж". А "Человек с бульвара Капуцинов" только закрепил этот ошеломительный успех.

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Поклонники отмечали выдающиеся внешние данные актрисы. Да и сама она призналась в студии шоу "Привет, Андрей!", что замечала свою привлекательность. "Гримерша сделала из меня такую красавицу, такую куколку, что я была уверена, что я лучшая по пробам", – рассказала она о кастинге на фильм "Мираж". Впрочем, тогда роль досталась Мирдзе Мартинсоне.

"Понимаете, мало, кто был в те годы круче меня по внешности", – вспомнила 60-летняя актриса былые годы. Однако сейчас, обратили внимание зрители, Александра Яковлева сильно сдала. Они обратили внимание на сомнительный наряд. в котором актриса пришла на съемки. Платок на голове словно прибавил ей десяток лишних лет, а при некоторых ракурсах создавалось впечатление, что ее лицо покрыто пигментными пятнами.

Отметим. Александра Яковлева продолжает сниматься. Так, в 2016 году на экраны вышел фильм "Экипаж", в котором она сыграла роль руководителя аэропорта. В картине "Экипаж" 1979 года она исполняла главную роль стюардессы Тамары.