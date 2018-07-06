У известного певца обнаружили рак

Британский
певец Элвис Костелло отменил концертный тур из-за срочной операции, сообщает
"Газета.ru". Это связано с тем, что врачи выявили у него очень
агрессивную злокачественную опухоль.
По словам артиста, полтора месяца назад врач позвонил ему и рассказал о небывалом везении: специалист никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить за одну операцию. Певец продолжил выступать, но врач посоветовал ему восстановиться и рекомендовал вернуться на сцену не раньше, чем через месяц.
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