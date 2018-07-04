Сын известной певицы совершил самоубийство
О трагедии стало известно 3 июля после полудня. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали смерть мужчины.
Крэйгу Рэймонду Тернеру было 59 лет. Последние годы жизни он работал в сфере недвижимости, передает портал TMZ.
Тина Тернер находится на Неделе высокой моды в Париже. Перед этим она посетила показ Giorgio Armani Privé в особняке на рю де Варен, где расположено итальянское посольство.
Тина родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 18 лет, однако вскоре после этого пара приняла решение расстаться. Через несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил мальчика.
Напомним, что успех пришел к Тине в довольно раннем возрасте, когда певица стала бэк-вокалисткой в группе будущего мужа, музыканта Айка Тернера. Их союз восхваляли такие мировые звезды, как Дэвид Боуи, Rolling Stones, Джэнис Джоплин, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Элтон Джон и Элвис Пресли.
Однако жизнь на самом деле была не так хороша. Тина долгие годы боролась с наркозависимостью супруга и терпела побои. В итоге певица ушла от него, чтобы начать карьеру с нуля.
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