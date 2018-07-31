Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть

25-летняя избранница бизнесмена Владислава Доронина, топ-модель Кристина Романова продемонстрировала свое тело во всей красе. Она опубликовала в Сети пикантные снимки, сделанные на пляже.



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Кристина часто появляется на публике, но с Дорониным они предпочитают проводить время вдали от посторонних глаз. Папарацци крайне редко удается поймать пару.



Недавно избранница предпринимателя приняла участие в пляжной фотосессии. Пикантные фото дивы моментально взбудоражили Всемирную паутину.

На одном из кадров Романова позирует в душе. На снимке она демонстрирует безупречное тело в мокром оранжевом бикини. На другом фото модель красуется в черном купальнике, хвастаясь прессом и стройными ногами.

������������ #ibizalife Публикация от Kristina Romanova (@krissroma) 24 Июл 2018 в 8:13 PDT

"Хейтеры скажут, что слишком худая, толстая... Что нет груди, что это все фотошоп", – предположила невеста олигарха. Стоит отметить, что Кристина уже давно не обращает внимания на нападки злых языков, так как прекрасно понимает, что всем угодить невозможно.

Напомним, что ранее 55-летний олигарх Владислав Доронин встречался с топ-моделью Наоми Кэмпбелл. Черная пантера уже собиралась переезжать в Россию, но неожиданно пара разорвала отношения.

Rise and shine ☀️ Публикация от Kristina Romanova (@krissroma) 28 Июл 2018 в 1:27 PDT

Позже предприниматель увлекся русской красавицей Кристиной Романовой. Хоть пара и не афиширует свои отношения, в 2016 году модель родила избраннику дочку.

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