Известная актриса пожаловалась на унылый опыт группового секса

Звезда Голливуда Памела Андерсон сделала шокирующее откровенное признание. Модель и артистка рассказала, как занималась нетрадиционным сексом.

Актриса, мечта миллионов мужчин разных возрастов, заявила, что у нее был только плохой опыт групповой близости. При этом она добавила, что в принципе ей не нравится секс без любви и обязательств.

"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", - цитирует Памелу издание Dazed. Андерсон добавила, что был у нее мужчина, который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а он наблюдал.

"Иногда это звучит соблазнительно", – сказала модель о групповом сексе в целом. "Но я слишком романтична для этого", – отметила знаменитость.

Также Андерсон рассказала, что была свидетельницей успешных полиаморных отношений. По ее словам, недавно она встретила женщину, которая живет в одном доме с мужем и любовником. Более того, они вырастили вместе детей. Памела заключила, что интимная жизнь – это всегда личный выбор каждого.

Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) 19 Июл 2018 в 1:39 PDT

Как писали Dni.Ru, ранее в июле актриса заявила, что граждан США запрограммировали опасаться русских, образ которых в Америке совсем не соответствует действительности. При этом Андерсон добавила, что антироссийский настрой в Америке ее очень раздражает.