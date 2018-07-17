Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев

Жители США
предвзято относятся к россиянам, потому что "запрограммированы" на русофобию,
считает актриса и модель Памела Андерсон. Вместе с тем она подчеркнула, что
недовольна таким поведением соотечественников.
"Мы, американцы, запрограммированы во всем винить Россию. Если что-то идет не так, то в этом виновата Россия. Это уже наша фишка", – заявила актриса в интервью Daily Beast. При этом Андерсон добавила, что антироссийский настрой в Америке ее очень раздражает.
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