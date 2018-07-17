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Общество

Памела Андерсон объяснила русофобию программированием американцев


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Жители США предвзято относятся к россиянам, потому что "запрограммированы" на русофобию, считает актриса и модель Памела Андерсон. Вместе с тем она подчеркнула, что недовольна таким поведением соотечественников.

"Мы, американцы, запрограммированы во всем винить Россию. Если что-то идет не так, то в этом виновата Россия. Это уже наша фишка", – заявила актриса в интервью Daily Beast. При этом Андерсон добавила, что антироссийский настрой в Америке ее очень раздражает.

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17 июля 2018, 15:43

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