"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке

Ия Нинидзе дала откровенное интервью Борису Корчевникову. Актриса рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием и поиске счастья в любви.

Ия Нинидзе прославилась после выхода на экраны фильма "Небесные ласточки" в 1976 году. На тот момент юной артистке было 16 лет, и, по мнению зрителей, Ия была копией Одри Хепберн.

И если на экране Нинидзе воплотила легкий и воздушный образ беспечной воспитанницы пансиона, то в жизни артистке пришлось преодолеть много препятствий и пережить страдания. Так, в 17 лет она вышла замуж за Нико Шенгелаю, сына режиссера Георгия Шенгелаи и актрисы Софико Чиаурели. Супругам пришлось жить в разных городах. Тем не менее когда Нинидзе узнала, что беременна, то Шенгелая потребовал, чтобы она избавилась от ребенка. Выяснилось, что у мужчины была другая женщина, и она тоже оказалась беременна.

"Я сразу поняла, что в положении. Я хранила эту тайну, а когда через некоторое время я сообщила мужу, то узнала, что у него уже есть новая девушка, которая тоже была беременна. И узнала я это после того, как он сказал делать аборт. И я послушалась, но это было такое предательство. После этого все окончательно разрушилось", – поведала актриса.

Вторым мужем Нинидзе стал актер, впоследствии вице-губернатор Курской области Сергей Максачев. В этом браке у актрисы появился сын Георгий. Однако и эти отношения вскоре закончились. В третий раз Ия вышла замуж за мужчину по имени Михаил. От него актриса родила дочь Нино. Однако муж поступил с ней крайне некрасиво – он эмигрировал в Америку, оставив с двумя детьми.

В какой-то момент актриса встретила мужчину, который оказался женат, однако это обстоятельство не остановило их. Закрутился бурный роман. Мужчина ушел из семьи, хотя, по словам Ии, она не собиралась уводить его. Вскоре выяснилось, что у избранника актрисы серьезные проблемы с наркотиками. Актриса тщетно пыталась излечить его от пагубной зависимости, но у нее ничего не получилось.

Едва похоронив возлюбленного, Нинидзе обнаружила, что сама серьезно больна. "Мне сначала сказали, что все нормально. Я сделала одну операцию, а через шесть месяцев мне выносят приговор и говорят, что нужно срочно что-то делать, иначе конец. Было обидно, потому что рядом никого не было со мной. Это было шесть лет назад. Я жива", – заключила актриса.