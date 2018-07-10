Актер Андрей Мерзликин рассказал о победе над раком

Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. В трогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.

В своем Instagram артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с мамой Ниной Павловной и младшей сестрой Еленой. "Если бы меня попросили охарактеризовать одним словом этого человека, я бы сказал – "хулиганка"!!! Вот уж по-истине не унывающий и оптимистично смотрящая вперед, вечно совершающая поступки, со стороны кажущиеся абсурдными! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал артист.

Андрей поведал подписчикам, что родительница с детства учила его быть стойким, волевым и самостоятельным. "Спасибо, родная, что этот "стержень" авантюрности, "хулиганства", здорового риска, были привиты тобой", – продолжил Мерзликин.

Публикация от Мерзликин Андрей �� (@merzlikinandrey) 10 Июл 2018 в 6:26 PDT

"Мама перенесла операцию после диагноза – онкология 4-стадии. Был шок. Мы были не готовы к такому испытанию..." – вспоминает актер. Он отметил, что после тяжелой борьбы с недугом родительница не только смогла вернуться к работе, но врачи даже сняли с женщины группу инвалидности.

Пользователей Сети очень растрогал пост артиста. Интернет-обыватели присоединились к поздравлениям, а некоторые отметили, что рассказ звезды заставил их прослезиться. "До мурашек!!Здоровья маме. Слава Богу!", "Какие хорошие и правильные слова, до слез...Вы молодец, а маме долгих лет!", "Дай Бог здоровья вашей мамочке. Долгая лета!", "Дорогая Нина Павловна!Дай вам Бог долгих лет!", "Спасибо за такие красивые слова! Эти слова можно отнести к очень многим мамам! Спасибо!" – писали фолловеры в комментариях.