Закричавшая Безрукова разошлась не на шутку

Увидев сценарий нового фильма, Ирина Безрукова, по ее признанию, вскрикнула от радости. Ради понравившейся роли популярная актриса изменилась до неузнаваемости.

Недавно Ирина Безрукова сыграла в фильме Максима Бриуса "Лучик", где воплотила роль неприметной адвокатессы, интересующейся только работой. "Режиссер сначала боялся предлагать мне эту роль, но, когда я услышала, что он хочет, аж вскрикнула: "Ну наконец-то что-то интересненькое!" Одинаковые роли мне наскучили", – рассказала актриса.

Ирина призналась, что для роли вдохновлялась героиней Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман". "Когда режиссер увидел, как я разошлась в своих фантазиях, уже он хохотал в голос", – отметила Безрукова. Далее актрису отправили делать грим. Ей "зализали" волосы, практически полностью замазали брови, подобрали полумужские костюмы и серые скучные рубашки. Завершали образ "невнятные" ботинки.

Ирина сообщила, что, когда вышел фильм, ее не узнали. "Стали звонить друзья и говорить, что какая-то актриса говорит моим голосом. Люблю такие перевоплощения. Запросто пожертвую волосами, надену накладной живот. Если меня роль зацепила, согласна почти на все", – заявила она.

А недавно актриса закончила съемки в картине "На круге", где сыграла роль матушки. Ее партнером стал Андрей Мерзликин. Там благодаря работе гримеров привлекательная Безрукова стала степенной супругой батюшки. Актриса рада, что не втянулась в моду пластических операций и не сделала ничего радикального с лицом. "Трудно представить матушку с накачанными губами и татуажем бровей", – цитирует Ирину Woman`s Day.