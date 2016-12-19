Коллега жестко прошлась по Казаченко и его женам

Участница группы "Фристайл" сравнила происходящее с бандитскими разборками. И обвинила во всем Вадима.

Вадима Казаченко в последние годы записали в разряд "сбитых летчиков" – новых песен давно не слышно, старые все забыли. Но он напомнил о себе таким мощным скандалом, что стал главным медийным героем. Оказалось, что его директор Ирина Аманти, вложившая немало сил и средств, чтобы после долгого забвения вернуть певца на сцену, вовсе не является женой Вадима. А именно там думали все окружающие последние десять лет.

Как уже писали Dni.Ru, недавно у исполнителя хита "Больно мне, больно" объявилась другая никому не известная жена – 35-летняя Ольга Мартынова, которая обвинила певца в том, что он якобы бросил ее беременной без средств к существованию.

"Меня нисколько не удивил нынешний скандал, – рассказала солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. – Ради карьеры Казаченко переступал через многое в жизни. Если люди становились ему не нужны, он их сразу забывал. Так было в свое время с "Фристайлом". Казаченко на наших песнях сделал себе имя. Но при первой возможности ушел от нас и начал работать самостоятельно. Так было и с его первой женой Мариной, матерью его дочери Марианны. Потом Марина вышла замуж за некоего Валеру и хотела засадить его в тюрьму, чтобы отобрать у него все имущество. Он расстался с ней, потому что она мешала ему делать карьеру. Его нынешняя Ольга – из той же серии. Какой он сам, такое и окружение себе находит".

"Вся тусовка знала, что женой Казаченко была Аманти. А эту Ольгу никто не видел и не слышал. На что она жалуется – я не понимаю. Если она хочет родить ребенка от Казаченко, пусть тихонько родит и воспитывает! Знаете, сколько женщин имеет детей от мужчин, с которыми создать семью по тем или иным причинам не получилось! Но они не пытаются по-бандитски распальцовываться и принимают жизнь такой, какая она есть. А что Ольге дадут эти разборки? Рассказать людям, какой Казаченко плохой? Раз она в этом плещется, значит, ее связывали с ним только какие-то корыстные мотивы", – цитирует коллегу Казаченко портал Eg.RU.