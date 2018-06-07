Лишили надежды: больной раком российский актер выругался из-за врачей

Рекомендации врачей выводят из себя больного раком Эда Мацаберидзе. Актер сериала "Сладкая жизнь" считает, что медики своими разговорами отнимают у него надежду на выздоровление.

О разговоре со своим лечащим врачом Мацмбердзе рассказал на странице в соцсети. Он лишь недавно признался поклонникам, что ему поставили страшный диагноз – лимфома. Но актер встретил у фанатов такое понимание и поддержку, что решил информировать их о ходе лечения.

"Ну и говнюк! Когда я спросил врача, каковы мои шансы на успех, он сказал, что все зависит от меня и главное – это верить в себя! А я в ответ пробормотал:"Ну, то есть, в лечение и в вас мне верить не стоит?", – написал Эд в своем Instagram.

Звезду сериалов также возмущают любимые выражения медиков - "главное не сдаваться" и "не опускай руки". "Но я не сдаюсь и руки не опускаю, просто я немного вредный... не вредней курения,конечно, но и не йогурт с хлопьями!", – пишет артист.

Ранее в соцсети актер рассказал о том, как узнал о болезни. "А начиналось непонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица и гайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит", – вспомнил Эд. "А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей, как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4 недели, становилось все хуже", – добавил он.

Публикация от Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze) 30 Май 2018 в 1:24 PDT

Мацаберидзе признается, что сеансы химиотерапии даются ему нелегко. Первый курс он перенес довольно легко – а второй, по его словам, уже хуже. Теперь Эд боится, как бы третий сеанс не стал еще более тяжелым.

Раздражает актера и длительность процедуры. "Химию" капают четыре дня, не переставая. Лежа в больнице на очередном курсе, все твои мечты в основном связаны с душем", – сетует Мацаберидзе. Своими поклонникам актер советует почаще купаться, а также желает не болеть и регулярно сдавать общий анализ крови.