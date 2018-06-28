"Родители не одобрили": Саша Бортич разводится с мужем

Личная жизнь актрисы Александры Бортич всегда была тайной за семью печатями. Однако недавно удалось выяснить, что 23-летняя артистка не только вышла замуж – она уже успела подать на развод.



Известно, что на протяжении полугода избранником Бортич был Вячеслав Воронцов, более известный как рэпер Мезза Ароновский. Однако в начале июня актриса подала заявление на развод.

В Измайловском районном суде с супругами уже была проведена беседа. Следующее заседание по делу было назначено на июль, передает журнал "7 дней".

О тайном романе впервые стало известно весной 2017 года, когда на презентации сериала "Филфак" Александра рассказала о своем новом бойфренде. "Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем. Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме" – говорила артистка.

Враждебный настрой тещи по отношению к зятю был вызван внешностью нового избранника дочери. Бритоголовый мужчина, покрытый татуировками, поначалу откровенно испугал маму Бортич.

"На фотографиях маме он вообще не приглянулся", – призналась сама актриса. По словам Саши, родительница запрещала ребятам встречаться и уж тем более вместе жить.





Напомним, что до Вячеслава у Саши Бортич был роман с партнером по фильму "Неуловимые" Ильей Маланиным. Актриса сообщила, что в тот момент она впервые задумалась о семье и ребенке.

Однако отношения продлились недолго. Инициатором разрыва стал Маланин, который ревновал возлюбленную к коллегам по цеху. Актер не смог смириться с тем, что на съемках фильма "Викинг" Бортич снималась в постельных сценах.