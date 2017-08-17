Худышка Саша Бортич поправилась на 20 килограммов

Саша Бортич исполнила главную роль в комедии "Я худею", которая сейчас находится процессе съемки. Для этого девушке пришлось набрать 20 килограммов.

В истории мирового кинематографа немало случаев, когда актерам приходилось полнеть или наоборот, худеть ради роли. Например, Джаред Лето поправился на 30 килограммов для фильма "Глава 27", Рене Зельвегер изменилась до неузнаваемости, чтобы сыграть роль Бриджит Джонс.

В отечественном кино таких примеров мало. В основном на съемках идет в ход пластический грим. Саша Бортич не пошла по простому пути и набрала лишние 20 килограммов. Как сообщает "7 Дней", расстаться с ними актриса сумела за считанные месяцы, чтобы продолжить съемки уже в своем обычном весе.

Фотографиями своего неожиданного преображения Бортич поделилась в одной из социальных сетей. Снимки спровоцировали бурные обсуждения в Сети. Сама актриса решила не высказываться по поводу резонансных кадров. В последнее время Саша предпочитает не выкладывать фотографии в обтягивающей одежде, а также избегает съемок в полный рост.

Ранее Александра признавалась, что очень ответственно относится к съемкам. Каждая из ролей стала для нее уникальной. Работая над историческим блокбастером "Викинг", артистке пришлось "вживаться" в древнюю эпоху. После премьеры фильма режиссера Андрея Кравчука актрисе стало поступать больше выгодных предложений. Бортич задействовали сразу в нескольких крупных проектах – сериале "Чужая кровь", а также в лентах "Проводник" и "Жги!".