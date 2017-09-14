Располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике

Звезда фильма "Викинг", 22-летняя актриса Александра Бортич опубликовала в своем микроблоге показала кадр из фильма, ради которого потолстела на 20 килограммов. Артистка снимается в картине "Я худею" режиссера Алексея Нужного.

Премьера фильма запланирована на следующий год, а пока Саша делится кадрами со съемочной площадки. По сюжету героиня Бортич встречалась с молодым человеком, который бросил ее из-за лишнего веса. Девушке придется пойти на жертвы, чтобы похудеть.

Саша выложила снимок, на котором она запечатлена в купальнике в горошек и коротких шортах. Таким образом артистка дала понять фолловерам, что ей действительно пришлось сильно поправиться ради роли.

Подписчики стали бурно обсуждать увиденное. При этом их мнения разделились. Один посчитали Сашину новую фигуру неэстетичной, а другим она показалась очень привлекательной. "Не ешь меня, Саш!", "Не знаю даже почему, но ты стала еще сексуальнее, Сашенька", "Вот восхищаюсь все же твоей самоотверженной любовью к профессии! Ты потрясающая актриса!", "Сашка – жирун", "Да ладно?! Шура, как же обратно?", "Так издеваться над своим организмом", "Что за жиробас?", "Саша Толстич", "Жестяк пузатик", – комментируют пользователи Instagram.

Публикация от Саша Бортич (@bortich) Сен 13 2017 в 11:20 PDT

Отметим, что по всей видимости, Бортич уже начала активно приводить себя в прежнюю форму. На ее страничке появился снимок из бассейна.

Публикация от Саша Бортич (@bortich) Авг 16 2017 в 12:24 PDT

Напомним, ранее Александра признавалась, что очень ответственно относится к съемкам. Каждая из ролей стала для нее уникальной. Работая над историческим блокбастером "Викинг", артистке пришлось "вживаться" в древнюю эпоху. После премьеры фильма режиссера Андрея Кравчука актрисе стало поступать больше выгодных предложений. Бортич задействовали сразу в нескольких крупных проектах – сериале "Чужая кровь", а также в лентах "Проводник" и "Жги!".