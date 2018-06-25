Малахов отрастит себе пузо из-за проигрыша сборной

Сборная России по футболу проиграла Уругваю последний матч группового этапа чемпионата мира 2018. Встреча завершилась со счетом 0:3. Отечественные болельщики пали духом. Среди звезд отечественного шоу-бизнеса, как оказалось, много болельщиков. Теперь свои горестные мысли по поводу поражения они высказывают в соцсетях.

Российская актриса Анна Хилькевич, известная благодаря роли в популярном сериале "Универ. Новая общага" ждет второго ребенка. Беременная звезда болела за наших ребят в летнем кафе.

Артистка опубликовала в своем микроблоге фотоотчет с места событий. Девушка так хотела помочь нашим ребятам, что разрисовала лицо флагами Уругвая и России. Под рисунками она написала желаемый счет игры 2-4 в пользу команды Станислава Черчесова. "Ррррррребят, ну вы что😭😂 Россия 🇷🇺 впереееееееед🤞🏼🤞🏼🤞🏼", – подписала она снимок.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 25 Июн 2018 в 8:05 PDT

Не остался в стороне от волнующего события юморист и шоумен Павел Воля. Вместе с супругой чемпионкой мира по гимнастике Ляйсан Утяшевой он смотрел трансляцию путешествуя на речном трамвайчике по Москве-реке. "Блин, ну ребята, ну не очень, ну пожалуйста!" – взмолился Павел в Instagram Stories. "Ну, зато красивую Москву никто не отменял. Плывем, смотрим. Ребят давай!", - успокоил сам себя шоумен.

Телеведущий Андрей Малахов так расстроился, что с горя купил себе калорийный пломбир. "3:0 Прощай, сушка и ABS", – написал Андрей в Stories Instagram. Отметим, что "сушка" – это спортивный термин означающий способ максимального уменьшения жировой ткани в организме, для получения рельефных мышц, а "ABS" – это тренировка направленная на проработку пресса и спины. Судя по всему, ведущий так опечалился, что решил вдоволь наесться и отрастить себе пузико.

Певица Глюкоза не могла сдержать эмоций. Артистка также опубликовала Stories в формате видео в своем микроблоге. Знаменитость смотрит чемпионат по телевизору и громко комментирует происходящее: "Блин! Нет!", – кричит Глюкоза. "Слышите, даже попугай Кузя возмущен", – отметила звезда.

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова смотрела трансляцию в открытой веранде ресторана. "Мы грустим. Все грустят!", – прокомментировала поражение наших футболистов красотка в Stories Instagram.