"Теперь узнаю": Россию разнесли после провала на ЧМ-2018
Во время первого тайма российская команда пропустила мяч дважды. Счет открыл Луис Суарес со штрафной зоны. Второй гол влетел в наши ворота после срезки от Дениса Черышева.
Однако более всего на ход игры повлияло удаление защитника Игоря Смольникова на 37 минуте. Отыграться отечественная сборная так и не смогла. Несмотря на очевидное давление во втором тайме, уругвайцы забили еще один мяч в самой концовке матча.
Первое поражение сборной на ЧМ-2018 вызвало бурю эмоций в социальных сетях. Обитатели всемирной паутины начали тренировать остроумие на потерпевших поражение спортсменах.
Большинство пользователей намекнули на то, что теперь сборная России показала свое истинное лицо. "Магия закончилась. Сборная вернулась", – написал один из разочарованных болельщиков в Twitter.
магия закончилась— магия (@werinly) 25 июня 2018 г.
сборная вернулась #РоссияУругвай
Некоторые пользователи отметили странные действия Станислава Черчесова во время матча. "Черышев: "Соррян, ребята, не сегодня", – пошутил другой футбольный фанат.
Комментаторы: Черышев.— кейтхен (@Yoongikat) 25 июня 2018 г.
Я: Черышев.
Мир: Черышев.
Черышев: соррян, ребята, не сегодня #ЧМ2018 #URURUS #РоссияУругвай
Кто-то, в свою очередь, поздравил сборную "с возвращением". Соответствующая картинка с изображением комедийного персонажа Сергея Светлакова появилась в социальных сетях.
Тема поражения не обошла стороной и Telegram. Некоторые иронично отмечали, что сборная проиграла из-за отсутствия президента России Владимира Путина на трибунах. "Путин, приди – Сборной помоги", – написал автор Telegram-канала.
С возвращением ребята��#РоссияУругвай pic.twitter.com/AtlEsCBdFi— Мария Ростова (@RostovaRus) 25 июня 2018 г.
Сборная России играет как я в фифу, когда пять минут вроде получается, а потом оказывается, что твой джойстик управляет не той командой, на которую ты смотрел— Султи (@sult) 25 июня 2018 г.
Напомним, 25 июня борная России потерпела первое поражение в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Уругвай без особого труда справился с командой Станислава Черчесова.
Игра завершилась со счетом 0:3. Сборная России оказалась в меньшинстве и не смогла забить ни одного мяча Уругваю.
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Матч завершился со счетом 0:3