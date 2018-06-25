"Теперь узнаю": Россию разнесли после провала на ЧМ-2018

Сборная России проиграла заключительный матч группового этапа против сборной Уругвая со счетом 3:0. Матч проходил с множеством ошибок со стороны отечественной команды, поэтому подопечные Станислава Черчесова не смогли одолеть соперника.

Во время первого тайма российская команда пропустила мяч дважды. Счет открыл Луис Суарес со штрафной зоны. Второй гол влетел в наши ворота после срезки от Дениса Черышева.

Однако более всего на ход игры повлияло удаление защитника Игоря Смольникова на 37 минуте. Отыграться отечественная сборная так и не смогла. Несмотря на очевидное давление во втором тайме, уругвайцы забили еще один мяч в самой концовке матча.

Первое поражение сборной на ЧМ-2018 вызвало бурю эмоций в социальных сетях. Обитатели всемирной паутины начали тренировать остроумие на потерпевших поражение спортсменах.

Большинство пользователей намекнули на то, что теперь сборная России показала свое истинное лицо. "Магия закончилась. Сборная вернулась", – написал один из разочарованных болельщиков в Twitter.

Некоторые пользователи отметили странные действия Станислава Черчесова во время матча. "Черышев: "Соррян, ребята, не сегодня", – пошутил другой футбольный фанат.

Кто-то, в свою очередь, поздравил сборную "с возвращением". Соответствующая картинка с изображением комедийного персонажа Сергея Светлакова появилась в социальных сетях.

Тема поражения не обошла стороной и Telegram. Некоторые иронично отмечали, что сборная проиграла из-за отсутствия президента России Владимира Путина на трибунах. "Путин, приди – Сборной помоги", – написал автор Telegram-канала.

Сборная России играет как я в фифу, когда пять минут вроде получается, а потом оказывается, что твой джойстик управляет не той командой, на которую ты смотрел — Султи (@sult) 25 июня 2018 г.

Напомним, 25 июня борная России потерпела первое поражение в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Уругвай без особого труда справился с командой Станислава Черчесова.

Игра завершилась со счетом 0:3. Сборная России оказалась в меньшинстве и не смогла забить ни одного мяча Уругваю.

