Гниющему обездвиженному Осину осталось 15 дней

Состояние здоровья Евгения Осина вызывает серьезные опасения у коллег. Все боятся трагического исхода.

"С Женей происходят страшные вещи, – рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. – Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: "Ни в коем случае не пить".

"Мы его просто теряем, – цитирует Разина EG.ru. – Организм, ослабленный на почве пьянства, начал разрушаться. Такое же загноение, как у Осина на руке, было когда-то у автора песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. Его еле вытащили. Если срочно не принять меры, у Жени может начаться необратимый процесс. А это значит – не более 10-15 дней, и кранты".

Ранее в интервью Dni.Ru о тяжелом состоянии Осина рассказала телеведущая Дана Борисова: "В конце декабря прошлого года он продал гараж за три миллиона, один из которых потратил на покупку мотоцикла, а куда дел еще два – вспомнить не может. Кстати, этот мотоцикл стал причиной несчастья – Осин упал с него и сломал руку. Но к врачам вовремя не обратился. В итоге сегодня с рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и не начать".

Сам Осин винит в своих бедах врачей 67-й московской больницы, куда угодил. "Там пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно, – плачет Осин. – Мне установили аппарат Илизарова (используется в ортопедии для длительного скрепления фрагментов костной ткани. – Прим. ред.), чтобы вернуть на место смещенные кости, однако минуло больше двух недель, и ничего не происходит!"