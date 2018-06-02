Прилучный взбесился из-за разговоров о 28-летней пассии

Павел Приличный не выдержал и прокомментировал слухи о расставании с Агатой Муцениеце. Актер разразился гневной тирадой.

"Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек,так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад", – написал в Instagram Павел (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Актер отметил, что все, что касается отношений относится только к двоим. "Долго не хотел писать ни чего по этому поводу, так как считаю что Личная жизнь это все таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. ВСЕМ СПАСИБо за понимание", – отрезал он.

Ранее о расставании с мужем высказалась Агата Муцениеце. "Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно.. большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами" – сообщила актриса.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 1 Май 2018 в 6:58 PDT

Как писали Dni.Ru, о проблемах в звездной семье заговорили после того, как актеры удалили друг друга из соцсетей. Поклонники сразу же заподозрили Прилучного в измене. Уж очень неоднозначно, по мнению фанатов, выглядит общение Павла с 28-летней актрисой Лукерьей Ильяшенко. Артист выкладывает в Instagram фото Лукерьи и нахваливает ее талант, тоже самое в ответ делает девушка.

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) 26 Май 2018 в 5:52 PDT

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.

