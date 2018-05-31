На Прилучного набросились из-за обнародованных фото другой женщины

Фанаты обеспокоены поведением Павла Прилучного. Поклонники пришли в недоумение, когда увидели, что популярный актер опубликовал фотографию не супруги, актрисы Агаты Муцениеце, а Лукерьи Ильяшенко.

Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Павел Прилучный выложил две фотографии популярной актрисы Лукерьи Ильяшенко. Причем на одной из них артист запечатлел и себя вместе с миловидной брюнеткой. Очевидно, что кадры сделаны во время съемочного процесса, однако это обстоятельство не успокоило разбушевавшихся фанатов, недовольных тем, что в аккаунте Прилучного появилась другая женщина.

Поклонники всерьез обеспокоились подробностями семейной жизни Павла и его супруги Агаты Муцениеце. "Павел зачем вам лукерья Агата лучше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Только Агата 😈🔥", "Зачем она вообще здесь!!", "Где Агата!!! ???на фото, солнечный человек в нашем Мире!!", "Павел, удали эту тетку, хотим Агату🌺", "Блиииин что происходит ? Почему все только и говорят о том, что Пашка и Агата отписались друг от другаааа? Почему здесь фото этой дамочкииии? Почему Агата гуляет одна с детьмииии? Скажите же что ни будь, успокойте нас ☹️", "Паша с Агатой отписались друг от друга", – обменялись информацией фанаты.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 27 Май 2018 в 1:52 PDT

Одна подписчица и вовсе прокомментировала слухи стихами. "А судьи кто? Кто, совершив в инсте дозор, выносят моментально приговор. О, Боже! Друг от друга отписались – Все. Решено. Поссорились. Расстались; У Павла в профиле Лукерья появилась – естественно, она причиной и явилась. Ай-яй! Разлучница! Какая негодяйка! Накинулась тотчас же инсташайка. Вы, Господа, ввиду отсутствия ума, из мухи раздуваете слона....", "Паша а ну вернись к Агате!!!" – накинулись на Прилучного пользователи Сети.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 7 Май 2018 в 9:56 PDT

Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от широкой публики и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.