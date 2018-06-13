Звезда "Голоса" прошлась по вечно умирающей Пугачевой

В Сети бурно обсуждается скорбная новость о режиссере Станиславе Говорухине, которая, к радости россиян, оказалась газетной уткой. Точнее рассматривается не сама новость, а недобросовестное отношение представителей прессы к своей работе.

Сегодня, 13 июня, нерадивые журналисты похоронили именитого режиссера Говорухина. К счастью, близкие метра быстро опровергли недостоверную информацию. Поэтому почитатели Станислава Сергеевича отделались легким испугом.

Получив благую весть, поклонники знаменитого кинематографиста сначала вздохнули с облегчением, а потом принялись раздумывать, над тем, как найти управу на нерадивых акул пера, распространяющих в массы непроверенные данные. Своими мыслями почитатели метра делились в социальных сетях.

Интернет-обыватели уверены, что родственникам режиссера во что бы то ни стало необходимо отправиться с иском в суд и потребовать компенсацию за причиненные моральные страдания. Мол, и денег получите, и другим неповадно будет.

Публикация от ourfotkaew (@channelfotkaew) 13 Июн 2018 в 7:01 PDT

Среди комментирующих оказалась звезда шоу "Голос" Виктория Черенцова. Исполнительница отметила, что пресса с особым усердием "отправляет" в мир иной некоторых отечественных поп-звезд. "Из "вечно умирающих" самые известные Билан и Пугачева. Они бы уже миллионы сколотили, подавая в суд на каждое издание...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – прошлась по Примадонне Черенцова в одной из бесед во "Вконтакте".

Также свое мнение по этому поводу выразил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. "Медиа и блогеры запустившие информацию о смерти Станислава Говорухина повели себя абсолютно по-хамски! Нельзя сообщать о смерти живого человека не проверив информацию! Просто нельзя и все тут! Пора уже ответственность за подобные вещи вводить! К фейковым новостям о том, что очередной артист безнадежно заболел мы уже вроде привыкли, но к фейковым новостям о смерти людей я надеюсь, что мы не привыкнем никогда!" – отметил эксперт.