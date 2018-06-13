СМИ: Говорухин впал в кому после микроинсульта

Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован. СМИ отмечают, что он в тяжелом состоянии.

Сегодня, 13 июня, Telegram-канал "360" сообщил, что Говорухин впал в кому. Подробности произошедшего не раскрываются, официальные представители режиссера эту информацию еще не комментировали.

Существуют и другие версии событий. Как сообщается сайте телеканала "360" режиссер перенес микроинсульт. Сейчас его жизни ничто не угрожает, Станислав Сергеевич в стабильном состоянии.

Однако "Интерфакс", со ссылкой на некого источника в медицинских кругах, заявляет, что деятель культуры находится в московской Центральной клинической больнице. Звезда в крайне тяжелом состоянии.

Тем не менее Telegram-канал 112 информирует, что Станислав Сергеевич отдыхает в пансионате Подмосковья, куда его отправили поправить здоровье после предынсультного состояния. Этот же канал рассказывает, что ухудшение самочувствия кинематографиста произошло четыре дня назад. Говорухин получил необходимую помощь и идет на поправку.

Добавим, что ранее газета "Московский Комсомолец" объявила о смерти Станислава Сергеевича. К счастью, эта скорбная весть оказалась неправдой. "Это слухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно, – заявила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо Пятому каналу. – Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"