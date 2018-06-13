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Что случилось со Станиславом Говорухиным

Станислав Говорухин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Бессовестные газетчики в погоне за сенсацией "похоронили" уважаемого человека. Но есть поверье, что в таком случае он будет жить долго. 

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Опровержение того, что Станислав Говорухин скончался, летят отовсюду. Люди радуются, что скорбная новость оказалась газетной уткой. "Это слухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно, – заявила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо Пятому каналу. - Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT также опровергла сообщения о смерти режиссера Станислава Говорухина. "По моим сведениям, он находится в Барвихе. Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе, в санатории, и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства", – сказала Драпеко. 

"Станислав Говорухин находился за пределами столичного региона, где ему стало плохо с сердцем. Режиссер сам приехал на обследование уже в московский кардиологический центр с диагнозом "предынсультное состояние". Пробыл там четыре дня, после оказания всей необходимой в таких случаях помощи врачи отправили Станислава Говорухина долечиваться в подмосковный пансионат", – уверяет Telegram-канал 112.

Cупруга режиссера Галина Говорухина, услышав новость, заявила: "Это совершеннейшая неправда. Это какая-то чушь несусветная... Как можно было такое написать. Я даже не хочу это обсуждать". 

"Слушайте, ну это уже настоящее хамство. Что за новая мода пошла в медийном поле хоронить живых людей? Слишком много внимания нашим блогерам-телеграммерам уделяется в последнее время. Они преспокойно выдают за правду абсолютно непроверенную информацию. Это настоящая дикость! Зачем мы подобным образом обесцениваем смерть людей, причем речь идет о людях, которыми гордится Россия. Также и Хворостовского "хоронили" в свое время. С этим пора заканчивать. Пора вводить ответственность за ложное информирование о смерти человека. Иначе этот поток не остановить. А Станиславу Сергеевичу желаю здоровья и многие лета", – заявил Dni.Ru член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

Ранее в среду источник телеканала НТВ сообщил, что Говорухин находится в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтвердилась. По другим данным, артист находится в тяжелом состоянии в больнице. 

Автор: Иван Губкин13 июня 2018, 13:59
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