Что случилось со Станиславом Говорухиным

Бессовестные газетчики в погоне за сенсацией "похоронили" уважаемого человека. Но есть поверье, что в таком случае он будет жить долго.



Опровержение того, что Станислав Говорухин скончался, летят отовсюду. Люди радуются, что скорбная новость оказалась газетной уткой. "Это слухи, Станислав Сергеевич жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно, – заявила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо Пятому каналу. - Дорогие коллеги, перестаньте разносить слухи!"

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT также опровергла сообщения о смерти режиссера Станислава Говорухина. "По моим сведениям, он находится в Барвихе. Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе, в санатории, и чувствует себя вполне сносно, что она везет ему лекарства", – сказала Драпеко.

"Станислав Говорухин находился за пределами столичного региона, где ему стало плохо с сердцем. Режиссер сам приехал на обследование уже в московский кардиологический центр с диагнозом "предынсультное состояние". Пробыл там четыре дня, после оказания всей необходимой в таких случаях помощи врачи отправили Станислава Говорухина долечиваться в подмосковный пансионат", – уверяет Telegram-канал 112.

Cупруга режиссера Галина Говорухина, услышав новость, заявила: "Это совершеннейшая неправда. Это какая-то чушь несусветная... Как можно было такое написать. Я даже не хочу это обсуждать".



"Слушайте, ну это уже настоящее хамство. Что за новая мода пошла в медийном поле хоронить живых людей? Слишком много внимания нашим блогерам-телеграммерам уделяется в последнее время. Они преспокойно выдают за правду абсолютно непроверенную информацию. Это настоящая дикость! Зачем мы подобным образом обесцениваем смерть людей, причем речь идет о людях, которыми гордится Россия. Также и Хворостовского "хоронили" в свое время. С этим пора заканчивать. Пора вводить ответственность за ложное информирование о смерти человека. Иначе этот поток не остановить. А Станиславу Сергеевичу желаю здоровья и многие лета", – заявил Dni.Ru член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

Ранее в среду источник телеканала НТВ сообщил, что Говорухин находится в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтвердилась. По другим данным, артист находится в тяжелом состоянии в больнице.

