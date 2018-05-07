Раскоряку Гагарину перепутали с Волочковой

Певица Полина Гагарина устроила голосование среди поклонников в своем микроблоге. Фанаты предложили наказать супруга исполнительницы.

В своем Instagram Полина опубликовала две фотографии с курорта, на которых она сидит на дереве, а за ее спиной виднеется спокойный голубой океан. Снимки отличались друг от друга разве что постановкой ног и положением рук. Под постом исполнительница написала: "выбрать невозможно! Вам какая нра больше 1 или 2?" и сопроводила сообщение хештегом #когдамужфотограф.

Поклонники тут же принялись выражать свое мнение и, судя по всему, многим не понравилась публикация звезды. По мнению подписчиков Гагарина выглядит неподобающе – ее ноги слишком широко расставлены. Особо внимательные пользователи даже сравнили певицу с известной любительницей шпагатов Анастасией Волочковой. "Раскарячка какая-то", "Не одна. Маму двух детей такая раскарячка не красит👎👎👎", "Действительно, не очень эстетично", "Шпагат Волочковой? Полина! Не надо, не уподобляйся...", "А ля Волочкова?", "Как на родильном столе, простите", – не унимались комментаторы.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 7 Май 2018 в 3:35 PDT

Многие заметили, что автором кадров стал муж Полины и по совместительству профессиональный фотограф Дмитрий Исхаков. Фанатки предложили не сваливать вину за неудачную позу на певицу, а наказать лицо ответственное за провал – его в шутку предложили выпороть. "Как бы сказала моя бабушка:"Леди так не сидят"Смотрится ужасно некрасиво,правда.Мужфотограф не справился с задачей!))", "Мужа наградить! 3 раза по попе!)))", – предлагали поклонницы.

Естественно были и те, кто встал на сторону звездной четы и серьезно подошел к выбору удачного снимка. "Первая, пейзаж лучше смотрится. А поза очень даже интересная, как-будто на шпагате. Очееь стройные и красивые ножки❤👏👅", "На первом фото выглядите естественно и словно сфотографировали вас в незначай...поэтому первая👍", – голосовали фанатки.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 22 Янв 2018 в 6:09 PST

После длительных гастролей Полина Гагарина вместе с семьей отправилась на излюбленный курорт многих знаменитостей – Мальдивские острова. Отметим, что артистка и в новогодние праздники отдыхала на Мальдивах, откуда привезла не только массу новых впечатлений, но и красочных снимков. Например, на одном из фото Полина запечатлена со своими детьми – сыном Андреем и дочерью Мией. К слову, это путешествие стало первым для девочки, которая появилась на свет прошлой весной и стала вторым ребенком для Гагариной, сообщает Teleprogramma.pro.