Простолюдинку Меган Маркл научат нравиться королеве

У родственников Елизаветы II обычно очень много дел. Виндзоры обязаны посещать различные светские рауты, участвовать в благотворительных мероприятиях и устраивать торжественные приемы.

Венценосное семейство вынуждено везде держать себя достойно и знать все тонкости этикета. Во избежание казусов разработан свод правил, который неукоснительно соблюдается ими на публике. Вероятно, королева не верит в способность простолюдинки Меган изучить все тонкости и условности самостоятельно, поэтому приказала жене внука отправиться на курсы хороших манер к своей советнице Саманте Коэн.

Как сообщает британская ежедневная газета Times, следующие шесть месяцев Маркл будет учиться быть полезной королевской семье. Отмечается, что Саманта переедет для этого в Кенсингтонский дворец и займет на время обучения место секретаря Эдварда Лэйна Фокса. Коэн пробудет в замке до следующей зимы.

The Duchess of Sussex "has worked every day of her life. It's going to be a demanding schedule." (thank you @WayAheadUK) pic.twitter.com/9p6ft0Qzrd