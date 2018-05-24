Простолюдинку Меган Маркл научат нравиться королеве

Герцогиня Сассекская снова сядет за школьную скамью. Ей предстоит научиться быть членом королевской семьи.

У родственников Елизаветы II обычно очень много дел. Виндзоры обязаны посещать различные светские рауты, участвовать в благотворительных мероприятиях и устраивать торжественные приемы.

Венценосное семейство вынуждено везде держать себя достойно и знать все тонкости этикета. Во избежание казусов разработан свод правил, который неукоснительно соблюдается ими на публике. Вероятно, королева не верит в способность простолюдинки Меган изучить все тонкости и условности самостоятельно, поэтому приказала жене внука отправиться на курсы хороших манер к своей советнице Саманте Коэн.

Как сообщает британская ежедневная газета Times, следующие шесть месяцев Маркл будет учиться быть полезной королевской семье. Отмечается, что Саманта переедет для этого в Кенсингтонский дворец и займет на время обучения место секретаря Эдварда Лэйна Фокса. Коэн пробудет в замке до следующей зимы.

The Duchess of Sussex "has worked every day of her life. It's going to be a demanding schedule." (thank you @WayAheadUK) pic.twitter.com/9p6ft0Qzrd — Mad About Meghan (@MadAboutMeghan) 24 мая 2018 г.

Добавим, что Меган и Гарри остались без медового месяца. Их будни уже распланировали на год вперед. Вместо того чтобы греть бока под палящим солнцем или кататься на лыжах, молодожены объедут всю Британию. Предполагается, что супруги будут посещать благотворительные мероприятия.

Публикация от Moda2018 (@moda2018ukr) 12 Май 2018 в 12:08 PDT

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.