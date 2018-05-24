Измученная Меган Маркл упала на лестнице после свадьбы

Кенсингтонский дворец опубликовал свадебные снимки Меган Маркл и принца Гарри, сделанные известным фотографом Алексом Любомирски. Автор кадров признался, что никогда не забудет работу с этой парой.

Любомирски рассказал, что у него было всего несколько минут, чтобы запечатлеть изнуренную пару в одиночестве. По его словам, фотография, на которой молодожены сидят на ступеньках, вышла случайно.

"Я попросил Меган сесть на лестницу, а она просто упала. Они засмеялись, потому что были без сил и думали, что все наконец-то закончилось", – поделился подробностями Алекс. Он добавил, что это был один из самых прекрасных моментов дня, сообщает Daily Mail.

Что касается снимков всей королевской семьи, то они признаны "самыми смелыми портретами всех времен". Любомирски пояснил, что старался сделать их непохожими на армейские фотографии, когда все стоят строго в ряд. Членов династии расположили по-разному.

Публикация от Alexi Lubomirski photo (@alexilubomirski) 21 Май 2018 в 6:57 PDT

Кенсингтонский дворец по достоинству оценил свадебные кадры, и это стало главной похвалой для автора. "Для меня было невероятной честью запечатлеть историю любви герцога и герцогини Сассекских. Это была очень красивая глава в моей карьере, которую я никогда не забуду", – резюмировал Любомирски.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.