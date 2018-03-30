Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье

Страдающий от пагубной страсти 53-летний певец рассказал, как себя чувствует на сегодняшний день. Кроме того, артист признался, что испытывает материальные трудности.

Он рассказал, что недавно неудачно упал дома, и теперь у него болит рука и вся левая сторона тела. По словам Евгения Осина, никакой помощи, кроме денежной, ему не нужно.

Певец сообщил, что ему не на что жить, и он бы не отказался от подобного предложения. "Мне надо платить за гараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за мамину квартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить", – цитирует Осина сайт "Комсомольская правда".

Также артист рассказал, что на шоу его зовут только для того, что облить грязью и показать пьяные кадры, которые, по его мнению, сфабриковали сами телевизионщики. Он добавил, что теперь на телепрограммы не ходит. И дело не только в репутации.

"Потому что в последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами, я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги. Жулики, воры, аферисты!", – возмущен Евгений Осин. Он разъяснил, что ему за съемки обещали 300 тысяч рублей, а заплатили 200.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Осина. Певец самостоятельно добрался до столичной клиники и пожаловался медикам на плохое самочувствие.