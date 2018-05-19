Прямая трансляция: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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Повзрослевшая дочь Владимира Турчинского поразила видом

Ксения Турчинская. Фото:instagram.com/turchhhhh
Дочери Владимира Турчинского Ксении уже 18 лет. Девушка стала успешной моделью. Красавица Ксения поразила Китай своей внешностью.
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"К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу. Для подиума я оказалась низковата – 1 метр 71 сантиметр, а лицо позволяло работать на фото и видео", – рассказала Ксения.

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Девушка не ставила себе целью сделать карьеру модели. "Просто хотела съездить в Китай, и вдруг подвернулся модельный бизнес. Предложат еще сниматься – буду, но я не воспринимаю это как профессию", – цитирует дочь Туринского Wday.ru.

По словам Ксении сначала работа в модельном бизнесе была словно магия, но потом все приобрело нездоровую форму. Порой девушке приходилось изо всех сил стараться впихнуть себя в стандарты красоты. "Я летала в Париж, где на показе мод познакомилась с девушкой из Югославии, которая, когда узнала, чем я занимаюсь, довольно грубо спросила, зачем мне это надо. И я задумалась", – отметила Ксюша.

За этот год она успела попробовать себя в разных профессиях, и это не всегда было связано с модельным бизнесом. К примеру, Ксения трудилась контент-менеджером и SMM-специалистом, а также стажировалась в журнале в отделе культуры.

"Скоро планирую поступать в университет на гуманитарную специальность. Отец всегда давал понять, что ни одна из его заслуг и регалий не имеет ко мне ни малейшего отношения. Я должна всего добиться сама", – поделились девушка

Автор: Алёна Нестерова19 мая 2018, 13:33

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