Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной

Певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram смелый кадр. На фотографии она лежит на кровати в нижнем белье, а рядом с ней не законный супруг – Дмитрий Исхаков, а режиссер Алан Бадоев.

Поклонники уже успели смириться с тем фактом, что следить за личной жизнь Полины Гагариной с помощью ее страницы в Instagram крайне затруднительно – вместо семейных зарисовок певица чаще всего делится фотографиями со съемок и других мероприятий. Тем не менее, даже в рабочем процессе фанаты стараются разглядеть намеки на нечто более интимное.

Повышенное внимание подписчиков привлек снимок, на котором Полина Гагарина, раздетая до нижнего белья, лежит в одной кровати не со своим мужем. "В постели с @alanbadoev (страница в Instagram режиссера Алана Бадоева. – Прим. ред.) 💙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она кадр. Судя по обстановке, фотграфия была сделана во время съемок нового клипа. На это намекают и хэштеги в сообщении: #ВЫШЕГОЛОВЫ #клип#полинагагарина #гагаринапоехали.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 30 Апр 2018 в 4:44 PDT

Возможности прокомментировать увиденное Полина Гагарина своим подписчикам не оставила. Однако такой же снимок выложил на своей странице и сам режиссер. Там-то поклонники и смогли высказать все, что думают о таких снимках. Большинство оценили юмор и положительный настрой съемочной группы. Впрочем, нашлись и те, кто счел кадр неуместным.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 28 Апр 2018 в 11:41 PDT

Едкие критики напомнили, что Полина Гагарина жената на фотографе Дмитрии Исхакове. Дескать, этот кадр может компрометировать семейную жизнь певицы.