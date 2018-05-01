Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной
Поклонники уже успели смириться с тем фактом, что следить за личной жизнь Полины Гагариной с помощью ее страницы в Instagram крайне затруднительно – вместо семейных зарисовок певица чаще всего делится фотографиями со съемок и других мероприятий. Тем не менее, даже в рабочем процессе фанаты стараются разглядеть намеки на нечто более интимное.
Повышенное внимание подписчиков привлек снимок, на котором Полина Гагарина, раздетая до нижнего белья, лежит в одной кровати не со своим мужем. "В постели с @alanbadoev (страница в Instagram режиссера Алана Бадоева. – Прим. ред.) 💙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она кадр. Судя по обстановке, фотграфия была сделана во время съемок нового клипа. На это намекают и хэштеги в сообщении: #ВЫШЕГОЛОВЫ #клип#полинагагарина #гагаринапоехали.
Возможности прокомментировать увиденное Полина Гагарина своим подписчикам не оставила. Однако такой же снимок выложил на своей странице и сам режиссер. Там-то поклонники и смогли высказать все, что думают о таких снимках. Большинство оценили юмор и положительный настрой съемочной группы. Впрочем, нашлись и те, кто счел кадр неуместным.
Едкие критики напомнили, что Полина Гагарина жената на фотографе Дмитрии Исхакове. Дескать, этот кадр может компрометировать семейную жизнь певицы.
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