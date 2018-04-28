Звонкая пощечина довела испуганную Бузову до слез

Ольга Бузова сделала важное объявление. Поющая ведущая призналась, что не сможет выступить во Владикавказе. потому что ей угрожают.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видеозапись. Она обратилась ко всем своим поклонникам. Явно расстроенная и, возможно, даже испуганная поющая ведущая сообщила об отмене концерта во Владикавказе, который был запланирован на 29 апреля. По словам Ольги, ей угрожают.

"Мои хорошие, очень важное для вас объявление. 29 апреля должен был состояться мой концерт во Владикавказе, и я говорила и писала, что он состоится при любых обстоятельствах, потому что огромное количество людей, несмотря на гнет со стороны власти (тут голос Ольги Бузовой дрогнул от подступивших к горлу рыданий. – Прим. ред.), несмотря на то, что мои плакаты убираются, огромное количество людей очень хотели на этот концерт попасть", – начала свою речь поющая ведущая.

Далее артистка объяснила, почему решила отменить выступление. "Дело в том, что нас начали запугивать власти, присылать угрозы и, скорее всего, если мы туда приедем, это будет небезопасно для вас, для моих людей, и небезопасно, к сожалению, для меня и моего коллектива", – рассказала Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 27 Апр 2018 в 6:30 PDT

Артистка призналась, что не предполагала, что может когда-либо столкнуться с подобным. "Я всегда была уверена, что у музыки нет границ. Музыка – это то, что дарит людям любовь и радость..." – сказала Ольга.

Потом ролик оборвался, и продолжение своей речи Бузова написала в сопровождении к записи. "Все, кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду вас на свой концерт в Ессентуках. Я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и после концерта автобусы отвезут вас обратно во Владикавказ..." – объявила поющая ведущая.

В заключение расстроенная певица попросила у поклонников прощения. "Простите меня... Я сделала все... Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ", – с сожалением констатировала Бузова.

Напомним, что против выступления поющей ведущей во Владикавказе готовилась настоящая акция протеста. Ольге крепко досталось от главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

"Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле", – написал он. Тедеев подверг Бузову критике за манеру одеваться на сцене и низкую культурную ценность, которую несет ее творчество.