За что Нагиев затаил обиду на Зейналову
Светлана призналась, что все дело в том, что Нагиев не понимает юмора. "Я как-то в шутку назвала его "старым конем" – в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться", – отметила Зейналова.
Светлана не хотела портить отношения с коллегой и решила наладить диалог с Дмитрием. Перемирие продлилось недолго. "Потом я попыталась как-то растопить лед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, я опять как-то неудачно пошутила – и все. Он еще Юрию Викторовичу на меня жаловался!", – рассказала телеведущая в блоге Агаты Муцениеце "Прилучные будни".
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Зейналова была соведущей Нагиева в четвертом сезоне вокального телевизионного шоу. Следующий, пятый сезон, она вести отказалась. Официальной причиной ухода телеведущей стала беременность, однако в Сети велись разговоры о том, что Светлану убрали по просьбе Дмитрия.
На место Зейналовой пригласили еще одну популярную персону Агату Муцениеце. Девушка боялась вздорного характера будущего коллеги, поэтому очень волновалась. Ее предупреждали о сложном характере Нагиева. "Я слышала об этом, поэтому, когда нас представляли друг другу, я просто сказала: "Агата!" – и убежала", - рассказала звезда в своем влоге.
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