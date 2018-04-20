Извращенцы напали на Наталью Штурм

Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется, что покупатели часто бывают ненормальными.

Штурм планирует переехать в новую квартиру, как только закончится ремонт женщина соберет только самое необходимое и начнет жизнь с чистого листа, поэтому одежду, от которой ломятся шкафы певицы, она продает через интернет.

"У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать. Причем многие из них – совершенно новые, брендовые, которые я ни разу не надевала. Решила с ними распрощаться, потому что не ношу их годами!", -говорит звезда. При этом Наталья отмечает, что совершенно не нуждается в деньгах, просто ей жалко относить на помойку дорогие наряды.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 1 Апр 2018 в 11:30 PDT

Гардероб исполнительницы пользуется хорошим спросом, но особый ажиотаж вызывает нижнее белье – его Наталья демонстрирует лично. "Могла бы, конечно, повесить на вешалку и сфотографировать, но я знаю, как хейтеры бесятся, когда видят мою фигуру, начинают писать гадости, поэтому выставляю снимки", – пояснила Штурм.

По признанию Натальи ее исподние от кутюр покупают не только женщины, но и мужчины. "У одного из них я даже спросила, для каких целей приобретает. Ответил, что для жены", – поведала артистка изданию Sobesednik.ru.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) 1 Апр 2018 в 3:02 PDT

В последнее время Наталью атакуют извращенцы. "Позавчера мне один человек написал: "Беру все колготки с дырками, которые у тебя есть, по сто рублей за каждые!" Я ему ответила, что у меня только одна пара с дырками. Но и та стоит тысячу рублей. Просто решила приколоться, а он на полном серьезе ответил, что это очень дорого! Другой мужик как-то сам прислал мне фото в колготках и спросил: "Они мне идут?" Я тут же поняла, что человек не в себе", – со смехом вспоминает исполнительница. Штурм признается, что уже научилась отличать порядочных людей от фетишистов.