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Жизнь севшего за растление детей актера поразила роскошью

Мухтар Гусенгаджиев. Кадр youtube.com
Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.
прочитано 4809 раз

Мухтар Гусенгаджиев родился 20 мая 1964 года в Дагестане. После школы окончил цирковую и театральную школы. С 1989 по 2000 годы работал в различных театрах и цирках по всему миру, включая знаменитый театр Zumanity компании Cirque du Soleil. С 2005 года активно снимался в кино.

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За его плечами больше 30 ролей в кино и сериалах. Среди них: "Последний из Магикян", "Кулагин и партнёры", "Карпов", "Дорогая Маша Березина" и другие. Судя по всему, он был достаточно самолюбив. В социальной сети, на своей странице, он выкладывал фотографии с разными знаменитостями, в том числе и голливудскими, но сам так и остался в тени.

Гусенгаджиев следит за своим здоровьем. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый гибкий мужчина планеты". Он активно путешествовал, вел семинары о личностном росте, на которых рассказывал о самосовершенствовании. В общем, можно сказать, что Мухтар вел действительно роскошную жизнь, пусть и не столь открыто.

На одном из таких семинаров Мухтар и познакомился с мамой девочки, над которой он впоследствии надругался. У них быстро завязались близкие отношения. Женщина не раз приходила в гости к артисту, а потом и вовсе переехала к нему. На данный момент артист холост. Однако успел дважды развестись. У него растут двое детей – мальчик и девочка.

Главной страстью Мухтара всегда оставалась сцена. Но несмотря на то, что мужчина пробовал сниматься в Голливуде, успеха эти попытки ему это так и не принесли.

Напомним, в ходе проведенных обысков по месту жительства у Гусенгаджиева были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей. Приговором Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает "Газета.Ru".

Автор: Валерия Нарская2 апреля 2018, 21:56
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