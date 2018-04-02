Известному актеру дали 22 года за растление маленьких детей
Вскоре выяснилось, что еще две девочки дали показания, что
Гусенгаджиев
их растлевал. Причем одна из потерпевших по делу Гусенгаджиева – дочь его племянника. Но вот сам актер вину категорически не признает. Он заверяли суд, и следователей, и всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.
Но этот аргумент суд не устроил. И артист приговорили еще и к принудительному лечению по обвинению в педофилии, передает паблик Mash.
Статьи 131–135 УК РФ предполагают серьезное наказание за развратные действия или насилие. Они рассматривают сексуальные отношения с несовершеннолетними, а также принуждение к половому акту без обоюдного согласия с применением угроз, физической силы одним человеком или преступление, совершенное группой людей. В неправомерные действия входят также домогательства лиц, не достигших возраста 14–16 лет.
В колонии у педофилов жизнь – не сахар, поскольку статья, по которой они сидят считается позорной. Мнение их на зоне никто не считает, презирают и бьют. Насильник в тюрьме теряет право иметь свое мнение при обсуждении каких-то вопросов и при любой возможности ему напоминают, что он сидит по позорной статье. Педофилы, осужденные за изнасилование детей, становятся изгоями, о жизни низшей касты в тюрьме написано немало книг.
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